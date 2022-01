'그래피티?'‥ 문화재 '영월루' 낙서 훼손 발견

현장서 스프레이 등 증거품 발견‥ 여주시, 수사 의뢰

[아시아경제 라영철 기자] 경기 여주시는 "경기도 지정문화재(도 문화재자료 제37호) '영월루(迎月樓)'에 낙서 훼손이 발생해 경찰에 수사 의뢰했다"고 4일 밝혔다.

시에 따르면, 경기도 문화재돌봄사업단은 지난 12월 30일 오후 5시쯤 "영월루 초석, 기둥, 계단 뒷면, 2층 마루 등 10여 군데에 검은색 스프레이 페인트 낙서가 있다"는 신고를 접수했다.

현장에서는 낙서에 사용된 것으로 추정되는 스프레이 페인트와 신발, 배지 등이 발견됐다.

시는 증거품을 확보하고 경기도에 보고한 뒤 경찰에 '문화재 보호법' 위반으로 수사 의뢰했다.

옛 여주 관아 정문인 '영월루'는 1925년 당시 신현태 군수가 지금의 자리에 옮겨 세운 누각이다.

시 관계자는 "문화재 훼손 사건이 발생해 안타깝다"며 "경기도와 협의해 조속히 복구하겠다"고 전했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr