어르신이 제일 의지가지하는 이것? … 창녕군, 도내 최초 경로당에 벽의자 보급

2억8000만원 편성, 2월 말까지 401곳 설치키로

[아시아경제 영남취재본부 이세령 수습기자] 경남 창녕군이 시설 이용에 불편해하는 어르신을 위해 벽의자를 모든 경로당에 지원하기로 했다. 노년층에겐 땅바닥에 앉고 일어서면서 신체에 무리가 따른다.

창녕군은 어르신의 경로당 이용 불편을 줄이기 위해 지역 내 전체 경로당에 벽의자를 지원한다고 4일 밝혔다.

‘경로당 벽의자 지원사업’은 경남도에서 창녕군이 처음 시행하는 프로젝트이다. 어르신의 척추와 무릎관절 등을 보호하고 좌식 생활의 어려움을 덜어주고자 추진한다.

군은 이 사업비 2억8000만원을 본예산에 편성했다. 경로당 401곳 설치 공간과 구조를 조사해 2월 말까지 모든 경로당에 보급키로 했다.

벽의자는 어르신의 안전과 편의를 고려해 경로당마다 구조에 맞는 1~3인용 소파를 제작해 배치할 계획이다.

한정우 군수는 지난해 7월 실시한 2021년 코로나19 경로당 현장 점검에서 고령과 관절질환으로 바닥에 오래 앉아있지 못하는 어르신이 많은 것을 보고 이번 사업 추진을 결정했다.

TV, 냉장고, 에어컨은 경로당 정규 지원 물품에 포함돼 있었으나 의자와 소파는 목록에 없어 마을에서 자체 구매하거나 지역의 독지가가 후원하는 실정이었다.

한 군수는 “노인을 보호하는 것은 책무이고 노후의 편안한 여가생활은 노인이 누려야 할 권리”라며 노인복지 행정 추진 방침을 밝혔다.

