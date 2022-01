한동훈, '檢 노무현재단 계좌추적' 황희석·TBS에 2억 손배소

[아시아경제 임춘한 기자] 한동훈 사법연수원 부원장(검사장)이 "유시민 전 노무현재단 이사장을 잡고 총선에 영향을 주기 위해 (검찰이) 노무현재단 계좌를 열어봤다"고 주장한 황희석 열린민주당 최고위원과 TBS교통방송에 억대 손해배상 소송을 제기했다.

4일 법조계에 따르면 한 검사장은 지난달 31일 황 최고위원과 TBS에 총 2억 원의 손해배상을 청구하는 소송을 서울중앙지법에 제기했다.

황 최고위원은 지난해 11월 TBS 유튜브 채널 '국회 앞 유정다방'에 출연해 "(검찰이) 2019년 9∼10월 노무현재단 계좌 추적을 해 거래내역 전부를 다 열어봤고, 그 과정에서 신라젠을 통해 유 전 이사장을 잡기 위해 채널A 기자와 정보를 공유해 소위 검언유착했다"고 주장했다.

2019년 당시 대검찰청 반부패강력부장이었던 한 검사장은 이 같은 주장이 허위사실 유포에 따른 명예훼손이라며 손배소를 제기했다. 그는 노무현재단이나 유 전 이사장 계좌추적을 한 적이 전혀 없다는 사실이 수사로 확인됐고, 유 전 이사장이 이와 관련한 명예훼손 혐의로 재판을 받고 있다며 황 최고위원을 지난달 서울 강남경찰서에 고소하기도 했다.

