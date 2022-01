‘이재명 후원회장’ 정세균 “노무현 때처럼 이재명 대통령으로”

[아시아경제 전진영 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보 후원회장을 맡은 정세균 전 국무총리는 4일 노무현 전 대통령을 언급하며 이 후보에 대한 지지를 호소했다.

정 전 총리는 이날 오후 여의도 중앙당사에서 열린 후원회 출범식에서 “희망 저금통이 노무현을 만들었듯 정성과 마음을 모아 이재명을 대통령으로, 4기 민주정부를 만들어 달라”며 이같이 말했다.

그는 “나를 위해 이재명을, 우리를 위해 민주당을 꼭 선택해달라. 이 후보의 민주당은 여러분의 손을 놓지 않을 것”이라며 “격차와 불평등을 해소하고 정의로운 나라, 건강하고 행복한 대한민국을 위해 함께 뛰겠다”고 강조했다.

정 전 총리는 “두 달 앞 대선은 대한민국의 미래를 가를 분수령”이라며 “민주당이 이 후보와 함께 미래 대도약을 향해 전진할 것이냐, 아니면 수구 기득권을 꿈꾸는 낡은 과거로 후퇴할 것인지 국민 여러분이 현명한 판단을 내릴 거라 생각한다”고 말했다. 그러면서 “이미 각종 여론조사 지지율에서 우리는 민심과 변화 조짐을 확인하고 있다”고 덧붙였다.

이어 “이 후보 후원회는 소수의 고액후원자보다는 많은 국민이 적극적으로 참여해 소액으로 후보를 함께 만드는 후원회를 지향한다”며 “재정적 지원도 중요하겠지만 그것과 동시에 정책지원 또한 후원회가 해야 할 몫이다. 여러 방법을 통해 이재명을 대통령으로 만들고 대통령과 함께 꿈과 희망 주는 대한민국으로 전진하도록 힘을 모아달라”고 호소했다.

