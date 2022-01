"기다려보면 오늘, 내일 중 결과 나올 것"

[아시아경제 이현주 기자] 김종인 국민의힘 총괄 선거대책위원장이 윤석열 대선후보가 구상 중인 선대위 쇄신안을 기다리고 있다고 4일 밝혔다.

김 위원장은 이날 당사에서 기자들과 만나 "후보가 자기 나름대로 최종 결심을 안 한 모양이니까 기다려보면 결과가 나올 것"이라면서 이처럼 말했다.

그는 가장 답답한 사람은 윤 후보라며 "선거를 앞두고 후보가 빠른 시일 내에 결정을 한다고 그랬으니까 오늘 내일 사이 결말이 날 것"이라고 했다.

윤 후보가 김 위원장을 배제하고 선대위를 구성하고 있다는 의문에 대해서는 "그건 나하고 관련이 없다. 그런 질문은 미안하지만 안 하시는 게 좋을 것"이라면서 날이 선 반응을 보였다.

