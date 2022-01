지어소프트, 자회사 지어솔루션 지분 100% 취득 결정

[아시아경제 이선애 기자] 지어소프트는 자회사 지어솔루션 주식 200만주(100%)를 취득하기로 결정했다고 4일 공시했다.

취득금액은 100억원으로 이는 자기자본대비 43.79%에 해당하는 규모이다. 취득예정일은 오는 12일이다.

회사측은 “사업 다각화를 위해서 전기차 2차전지 소재 제조업 진출을 위한 것”이라고 밝혔다.

