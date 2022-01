신세계면세점서 '파리 봄 축제' 즐긴다…컬렉션 진행

프랑스 관광청, 전이랑 작가와 협업…여행 테마로 연 4회 컬렉션 전개

파노라마뷰로 즐기는 파리 여행, 쇼핑 아이템 추천 등



[아시아경제 김유리 기자] 신세계면세점은 프랑스관광청과 손잡고 프랑스를 테마로 연간 컬렉션을 진행한다고 4일 밝혔다.

신세계면세점은 프랑스 관광청과 전이랑 사진작가와 협업해 총 4회에 걸쳐 프랑스의 대표 지역을 순차적으로 소개한다. 쇼핑의 즐거움과 함께 사진, 영상, 랜선여행 콘텐츠를 통한 간접 프랑스 여행 경험을 제공한다는 계획이다. 전이랑 작가는 지난해 '나의 파리(Mon Paris)' 전시회를 열었으며 해외 관광청 및 유명 브랜드와 협업도 진행했다.

첫 여행지는 '파리'다. 전시는 '로맨틱 블라썸(ROMANTIC BLOSSOM)'을 콘셉트로 오는 3월31일까지 이어진다. 신세계면세점은 "프랑스 하면 떠오르는 여행지인 파리와 파리지앵, 꽃이 개화하는 봄에 대한 기대감 등을 담아냈다"고 말했다.

신세계면세점 명동점 10층 대형 미디어파사드와 매장 내 배너를 통해 프랑스 풍경 사진이 전시된다. 고객들은 이미지 내 QR코드를 스캔해 파리의 대표적인 명소 에펠탑, 개선문, 오페라 가르니에 등의 전경과 360도 파노라마뷰를 감상할 수 있다. 프랑스를 대표하는 브랜드, 비오템(BIOTHERM)을 비롯해 헬레나루빈스타인(HELENA RUBINSTEIN)의 베스트 상품 및 여행 필수 아이템도 함께 소개된다.

신세계면세점 관계자는 "이번 컬렉션으로 고객들의 여행에 대한 그리움이 조금이나마 해소되기를 바란다"며 "앞으로도 여행, 문화 등 다양한 분야의 체험의 기회를 지속적으로 마련해 고객 발길이 오래 머무는 면세점이 되겠다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr