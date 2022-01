거창군, 고령자 백신 3차 접종률 91.1%…도내 1위

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 60세 이상 고령자 3차 백신 접종률이 91.1%를 기록해 경남도 접종률 87.9%보다 높다고 4일 밝혔다.

군은 백신 접종률을 높이기위해 75세 이상 거동이 불편하거나 교통 취약지역 거주 어르신들을 위해 이동 버스를 지원, 주상·위천·북상 3개 면 지역은 찾아가는 방문 접종을 했다.

또한 여러 가지 사유로 관내 의료기관 접종 예약을 미루고 있는 면 지역의 60세 이상 고령층을 대상으로 면 지역 보건지소로 찾아가는 방문 접종을 했다.

60세 이상 고령층의 백신 3차 접종률이 높아질수록 노인 감염자 비중이 감소하고 중증·사망 환자를 예방할 수 있으므로 3차 접종에 중점을 뒀다.

거창군보건소는 바쁜 직장인을 위해 3일부터 사전 예약 없이 당일 접종을 하고 있다. 2차 접종 후 90일이 경과한 시기 도래하자는 누구나 접종을 할 수 있으며 평일 9시부터 오후 5시까지 방문하면 된다.

구인모 군수는 “60세 이상 고령층의 백신 3차 접종이 원활하게 이루어질 수 있도록 협조해 주신 군민들께 감사드린다”며 “돌파 감염과 변이 바이러스의 확실한 예방 방법은 3차 백신 접종이므로 3차 접종을 하지 않은 군민들께서는 다 함께 코로나19 3차 예방접종에 동참해 줄 것을 당부드린다”고 말했다.

