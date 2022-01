976명 예술가가 담은 코로나19의 기록

[아시아경제 최동현 기자] 해외에서의 자가격리, 1인 가정의 외로움, 요양병원에서 만나지 못하는 가족들에 대한 그리움 등 코로나19 상황의 현실을 소재로 한 작품들이 관객들을 만난다.

문화체육관광부와 한국문화예술위원회는 '코로나19, 예술로 기록' 사업을 공모해 총 976건의 작품을 선정했다고 4일 밝혔다. 이 사업은 코로나19로 변화된 우리의 일상적·사회적 상황을 예술가들의 창의적 시선으로 포착해 다양한 예술적 표현양식으로 기록하고 그 결과를 공유하는 프로젝트다. 총 45억원 규모로 예술인들의 창작 활동과 아카이빙을 지원한다.

지난해 9월9일부터 10월8일까지 진행된 이번 사업의 공모 접수에는 ‘문학’, ‘시각예술’, ‘공연예술’ 등 총 3개 분야에서 총 3228건이 접수됐다. 이 중 전문가 심사를 통해 적합성, 창의성, 구체성, 가치성을 평가해 최종 976건의 작품이 선정됐다. 코로나19로 변화된 일상을 기록하는 형태의 작품이 78.4%(765건)였고 창작 작품은 21.6%(211건)를 기록했다.

연령별 선정 현황에서는 30대가 28.1%인 274건을 기록해 가장 큰 선정 비율을 기록했다. 40대 200건, 50대 215건, 60대와 70대도 각각 155건과 40건을 기록할 정도로 다양한 연령대에서 이번 사업에 관심을 가졌다.

예술위 관계자는 "코로나19로 어려운 이 시기에 늦게나마 창작과 기록 활동에 대한 지원금이 지급될 수 있어 다행"이라며 "방역 현장부터 가정, 학교 등 코로나19 속 일상의 모습들을 예술을 통해 기록하기 위해 이번 사업이 추진됐다"고 설명했다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr