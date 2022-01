[포토] 이재명의 '5·5 공약'

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 4일 경기도 광명시 기아자동차 공장에서 '대한민국 대전환과 국민 대도약을 위한 비전'이라는 주제로 신년 기자회견을 갖고 있다.

이 후보는 이날 기자회견에서 "4대 위기를 넘어 ‘국민 대도약 시대’로 나아가겠다"며 "국력 세계 5위(G5·주요 5개국)를 목표로 국민소득 5만 달러를 향해 나아가겠다"고 했다.

신년기자회견 장소로 기아차 소하리공장을 찾은 데 대해 "이곳은 우리 자동차 산업이 태동한 곳이자 1997년 외환위기의 진원지였으며, 지난 2001년 김대중 전 대통령께서 IMF 조기종식을 선언했던 국난극복의 역사가 살아 숨 쉬는 현장"이라며 "나는 오늘 이곳에서 국민 여러분과 함께 다시 한번 위기를 극복하고 국민 대도약 시대를 열 것을 약속한다"고 강조했다.

