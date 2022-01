2월부터 시멘트 가격 18% 인상 "원가 상승 감내 한계"

[아시아경제 김종화 기자] 다음 달부터 시멘트가격이 18% 인상된다. 시멘트업계는 "유연탄과 요소수 등 원자재 가격 급등을 더 이상 감당하기 어렵다"고 인상 이유를 밝혔다.

4일 관련 업계에 따르면 시멘트업계 1위 업체인 쌍용C&E가 2월부터 1종 벌크시멘트 가격을 t당 7만8800원에서 9만3000원으로 18% 인상하기로 했다. 지난해 7월 7년 만에 5.1% 가격을 인상한지 7개월 만이다.

한라시멘트도 이달 25일부터 역시 18% 인상하고, 성신양회와 한일시멘트, 삼표 등도 가격을 인상할 계획이다. 업체마다 가격 산정방식이 크게 다르지 않은 만큼 업체별 인상률도 크게 차이가 나지 않을 전망이다.

시멘트업계가 도출한 원가 인상요인 분석에 따르면, t당 평균 70달러선에 거래되던 유연탄이 지난해 10월 220달러를 넘어섰고, 현재도 200달러 이상의 가격에 거래되고 만큼 유연탄 가격 인상분으로 t당 7500원의 인상요인이 발생한다.

또 질소산화물 배출을 줄이기 위해 사용하는 요소수 가격이 지난해 11월 요소수대란 이후 지난해 상반기(t당 14만20000원)대비 3.2배가 뛰어오른 50만원에 거래되고 있는 데다 사용량도 내년에는 2020년 대비 5배 가량 증가할 것으로 보고 있다. 따라서 요소수로 인한 원가 상승 부담만 t당 5100원에 달한다.

임금인상률도 원가인상에 반영됐다. 2014년 이후 최저임금 인상률 누적분이 현재까지 66.5%에 달하는 등 시멘트 가격 인상폭은 총 1만9300원에 이른다.

시멘트업계의 가격인상은 이미 예견돼 왔다. 지난해 말 일본 시멘트 9개사의 경우 국내 시멘트사보다 시멘트 가격이 월등이 높게 책정돼 있음에도 1월부터 시멘트 가격을 20%(2만∼2만4000원 상당) 인상한다는 외신보도가 나온 이후 업계는 원가 인상요인 분석에 착수, 적절한 인상폭에 대해 고민해온 것으로 알려졌다.

시멘트업계 관게자는 "원가 인상요인 모두를 수요업계가 부담해달라는 것은 아니다. 인건비 등의 인상요인은 우리가 부담하고, 원자재와 연료 상승분만 반영해달라는 것"이라면서 "원가 상승요인을 더 이상 감내할 수 없는 상황을 이해해달라"고 말했다.

한편, 시멘트 가격 인상으로 레미콘 등 관련 건자재 가격상승도 뒤따르고, 아파트 건축비 인상에 따른 분양가 인상도 불가피할 전망이다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr