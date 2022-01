인공지능으로 사업화 유망 공공기술 찾아 준다

과기정통부, 공공기술 이전·거래 플랫폼 미래기술마당 개편해 5일 공식 오픈

[아시아경제 김봉수 기자] 대학, 출연연구소 등이 개발한 공공기술 중 사업화 유망 기술을 보다 쉽게 검색해 거래할 수 있는 서비스가 오픈한다.

과학기술정보통신부는 공공기술 이전·거래 플랫폼인 미래기술마당(ETechS)의 공공기술 DB를 대폭 확대하고 AI 기반 검색 서비스와 모바일 서비스를 추가하는 등 새롭게 개편해 5일 공식 오픈한다.

미래기술마당(ETechS)는 대학·출연(연) 등이 보유한 사업화 유망기술과 기업이 도입하길 희망하는 수요기술 정보를 제공하여 공공기술 사업화를 지원하는 플랫폼으로 2014년부터 운영됐다. 등록된 공공기술의 수(8000여건)가 충분치 못한 데다 단일 키워드 입력을 통해서만 기술 검색이 가능해 개선 필요성이 제기돼 왔다.

이에 국내 모든 공공기술에 대한 One-stop 검색시스템 구축, 인공지능(AI) 기반 검색 서비스 제공, 유망 공공기술·수요기술 유통체계 고도화, 모바일 서비스 제공 등의 개선이 이뤄졌다

권석민 과기정통부 과학기술일자리혁신관은 “공공연구성과의 기술이전·거래가 활발히 이루어지기를 기대하며, 검색 기능을 고도화하고 특화 서비스를 개발하는 등 플랫폼의 활용률·편의성 제고를 위해 지속 노력해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

김봉수 기자 bskim@asiae.co.kr