센코, SK하이닉스에 가스 안전기기 공급…"연간 3600여대"

[아시아경제 유현석 기자] 센코 센코 347000 | 코스닥 증권정보 현재가 17,300 전일대비 900 등락률 +5.49% 거래량 58,361 전일가 16,400 2022.01.04 12:09 장중(20분지연) 관련기사 센코, 오산시 ‘2021 스마트타운 챌린지’ 공급계약'중대재해처벌법' 시행 석달 앞으로…LG유플, 통합안전플랫폼 개발센코, 국내 반도체 기업 가스 안전기기 공급업체 등록…"시장 진출 발판 마련" close 는 SK하이닉스에 3600여대 이상의 가스안전기기를 공급한다고 4일 밝혔다. 전체 수량에 대한 금액은 30억원 규모다.

가스 안전기기 공급은 SK 하이닉스의 생산 설비 구축 일정에 맞춰 공급된다. 이미 올해 1~2월에 요구되는 가스안전기기에 대한 발주서를 전산 수령 후 본격적으로 공급을 시작했다. 올해 지속적으로 선정된 수량 또는 그 이상을 공급할 예정이다.

반도체 제조 공정은 사업 특성상 80여 종에 해당하는 독성과 가연성 가스들을 사용하고 있다. 가스 누설 시 공장 가동 중단 등 반도체 생산 차질 및 인명피해와 같은 피해가 발생된다. 이에 올해부터 시행되는 중대재해 처벌 등에 관한 법률(중대재해기업처벌법)에 반도체와 디스플레이분야에서 여러 차례 보고된 직업병들의 포함 여부가 주목 받고 있다.

회사 관계자는 "문제 발생 시 즉시 대응을 할 수 있도록 돕는 신속하고 정확한 가스 센서의 중요도가 높아지고 있다"며 "센코는 약 1년 간 SK하이닉스와 제품 평가 및 기업 실사를 진행해 반도체 가스 안전기기 공급사로 적합평가를 받아 정식 밴더로 등록됐다"고 말했다.

센코는 과거 오일, 화학, 제철, 조선 등의 플랜트 분야에서 요구되는 방폭형 가스 안전기기 제품 개발에 주력했다. 현재는 반도체 시장의 후발 주자로 시장에 진입했지만 지속적으로 반도체 시장에서의 가스 안전기기 문제점들을 해결할 수 있는 제품 개발해 시장 점유율을 높일 계획이다.

하승철 센코 대표는 “반도체 시장의 성공적 진입이라는 면에서 큰 의미가 있을 뿐 아니라 사업의 특성상 센서 교체를 통해 지속적인 매출이 발생하는 특징을 지니고 있다”며 “SK 하이닉스를 시작으로 국내외 반도체 기업들로 시장 확대를 위한 노력을 다할 것”이라고 말했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr