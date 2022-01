우리銀, 창립 123주년 기념 고금리 '1·2·3 패키지 상품' 출시

[아시아경제 이광호 기자]우리은행은 창립 123주년을 기념해 고객의 자산형성을 위한 '1·2·3 패키지 상품(1% 입출금 통장, 2%대 예금, 3%대 적금)'을 출시한다고 4일 밝혔다.

1% 입출금 통장은 1000만원 이하 구간별 최고 연 1% 금리를 제공하는 입출식 통장인 '우리원파킹 통장'으로, 비대면 전용 상품이다.

2%대 예금은 '우리고객님 고맙습니다 예금'으로 기본금리 1.63%에 우대금리 0.40%포인트를 더해 최고 2.03%를 제공한다. 3%대 적금은 기본금리 2.60%에 우대금리 0.50%포인트를 더해 최고 3.10%를 제공하는 고금리 적금 '우리 (영업점명) 적금'이다. 이 적금은 영업점별 거래고객 특성에 맞게 설계되는 특판 적금이다. 영업점별로 우대조건이 다를 수 있다.

우리은행 관계자는 "창립 123주년을 맞아 우리은행을 이용하는 고객들께 감사의 마음을 담아 고금리 패키지 상품을 출시했다"며 "고객의 자산형성에 기여할 수 있기를 바란다"고 말했다.

