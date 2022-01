신한금융투자, 프로PB랩 서비스 실시

[아시아경제 이민지 기자신한금융투자는 고객의 투자성향과 목적에 따라 전문자격을 갖춘 영업점의 PB가 1:1 맞춤식 자산운용을 하는 종합자산관리서비스 ‘프로PB랩 서비스’를 출시한다고 4일 밝혔다.

프로PB랩은 한 계좌 내에서 국내/해외 주식 및 ETF, 펀드, ELS·DLS 등 다양한 투자자산을 일임 운용하는 서비스다. 전문 자격증을 갖춘 프로PB와 1대1 대면 투자상담을 통해 맞춤형 운용제안을 받을 수 있다. 무엇보다 국내·해외 주식 매매시 발생하는 개별 매매수수료의 걱정 없이 합리적 수준으로 정해진 랩 수수료만 부담하면 전문 운용역들의 포트폴리오로 자산을 운용할 수 있는 장점을 가지고 있다. 시장상황에 발 빠르게 대응하고, 고객들의 요구사항을 적극적으로 수용할 수 있는 것이 차별화된 지점 운용형 랩만의 강점이라 할 수 있다.

프로PB랩은 3가지 유형으로 구성된다. 먼저 국내·해외 주식, ELS, 펀드 등 다양한 투자자산을 활용해 고객 예탁 자산에 대해 적극적이고 종합적인 자산배분을 하는 ‘올인원형’. 다음으로 신한금융투자 IPS본부에서 제공하는 선별된 모델포트폴리오를 통해 소액으로도 일임운용을 경험할 수 있는 ‘포트폴리오형’. 마지막으로 국내와 해외주식 운용을 통해 고객자산 수익률 증대에 더 집중하는 ‘마스터형’. 이렇게 3가지 다양한 유형으로 고객의 서비스 선택 폭을 넓혔다.

프로PB랩은 편입자산이 해외주식으로 운용되어 매매차익 발생시 개인의 경우 양도소득세 신고를 해야 하며, 신한금융투자에서 해외주식 양도소득세 신고대행 서비스도 이용할 수 있다.

손은주 신한금융투자 랩운용부장은 “프로PB랩은 다양한 유형으로 고객 선택의 폭을 넓히고, 본사가 제공한 검증된 모델포트폴리오를 적극적으로 활용하여 운용의 질을 높일 수 있는 새로운 지점운용형랩의 유형”이라며 “고객자산에 대한 종합적인 맞춤형 자산관리 Tool로 적극 활용되기를 기대하고 있다”라고 밝혔다.

프로PB랩의 최소 가입금액은 ‘올인원형·마스터형’의 경우 3000만원이상, ‘포트폴리오형’은 500만원 이상이다. 수수료는 ‘올인원형’은 편입자산별 수수료 차등 부과하며 ‘포트폴리오형’은 연 1.5%이다. ‘마스터형’의 경우 수수료유형이 3가지이며 성과형, 후취형, 성과와 후취수수료를 함께 부과하는 혼합형이 있다. 상품 가입 및 자세한 내용은 신한금융투자 지점 및 홈페이지에서 확인할 수 있다.

이 상품은 원금 비보장 상품으로 시장 상황 및 환율 변동에 따른 원금 손실이 발생할 수 있다.

