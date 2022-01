[아시아경제 임혜선 기자] LG생활건강은 색조 전문 브랜드 VDL의 대표 아이 메이크업 제품에 독일 유명 필기구 브랜드 ‘파버카스텔(FABER-CASTELL)’ 디자인을 적용한 제품을 출시한다고 4일 밝혔다.

'VDL X 파버카스텔 협업(컬래버레이션) 에디션'은 VDL의 대표 아이 메이크업 제품에 ‘파버카스텔’의 디자인을 적용했다. 이번 에디션은 파버카스텔 파스텔과 펜슬에서 영감을 받은 아이섀도우 팔레트와 스틱 타입의 아이섀도우가 한정판으로 구성됐다. 연필처럼 부드럽게 그려지는 아이라이너와 마스카라, 아이 프라이머가 새로운 디자인의 패키지로 출시된다.

VDL의 모든 제품은 백화점 및 온라인 매장에서 판매된다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr