홈씨씨몰, 임인년 새해맞이 이벤트 진행

[아시아경제 김종화 기자] KCC글라스의 인테리어 전문 온라인 쇼핑몰인 홈씨씨몰이 임인년 새해를 맞아 다양한 혜택을 담은 '복(福) 들어오는 우리집' 이벤트를 진행한다.

오는 31일까지 홈씨씨몰에서 침대, 매트리스, 서랍장, 화장대 등 침실 제품을 구매하는 고객에게 구매 금액에 따라 최대 12만원의 신세계 상품권을 증정한다.

홈씨씨 서초점 방문 이벤트도 진행한다. 오는 31일까지 홈씨씨 서초점을 방문해 개인 SNS에 인증 사진을 올리면 신세계 상품권 1만원을 증정하며, 방문 인증 고객 중 홈씨씨몰에서 침실 관련 제품을 구매한 고객에게는 신세계 상품권 1만원을 추가 제공한다.

오는 10일부터 31일까지는 신규 회원 가입 이벤트도 실시한자. 이벤트 기간 동안 홈씨씨몰에 신규 가입하고 새해 소원을 댓글로 남긴 고객 중 1000명에게는 추첨을 통해 스타벅스 아메리카노 기프티콘을 증정하며 마케팅 수신 동의까지 진행한 고객 중 1000명에게는 추첨을 통해 2천원 상당의 CU 상품권을 추가로 제공한다.

이 밖에도 홈씨씨몰에서 제품을 구매한 후 홈씨씨몰 리뷰 게시판에 제품 사진과 함께 구매 후기를 남기면 매월 10명을 선정해 스타벅스 디저트 세트 기프티콘도 제공한다.

홈씨씨 관계자는 "2022년 새해 임인년을 맞아 홈씨씨를 사랑해주시는 고객들을 위해 다양한 혜택을 마련했다"면서 "집을 가장 잘 아는 인테리어 전문 브랜드로서 올해도 다양한 제품 출시와 이벤트를 통해 고객 만족을 높이기 위한 노력을 이어 나가겠다"고 말했다.

