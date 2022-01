[아시아경제 이창환 기자] 금호타이어가 올해부터 ‘TCR 유럽’의 오피셜 타이어로 참가한다고 4일 밝혔다.

TCR(Touring Car Racing)은 2015년 출범한 양산차 기반의 국제 모터스포츠 대회다.

금호타이어는 글로벌 TCR 대회 중 TCR 유럽을 비롯해 TCR 덴마크, TCR 스페인, TCR 동유럽도 후원한다.

금호타이어는 대회 참가 차량 전체에 금호타이어의 레이싱 타이어 ‘엑스타(ECSTA) S700, W701’ 전량을 유상 공급한다.

