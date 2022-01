에누리 가격비교, 새해 맞이 이벤트…최대 80%할인

[아시아경제 임춘한 기자] 가격비교 사이트 에누리 가격비교는 새해를 맞아 최대 80% 할인특가 프로모션과 다양한 이벤트를 진행한다고 4일 밝혔다.

이달 매주 수요일 오후 2시에 최대 80%까지 할인된 인기상품 특가행사를 진행한다. 대표 상품으로 오엘라 무선 진동 미니마사지건, 세노비스 트리플러스맨 멀티비타민 미네랄 등이 있다.

다음달 2일까지 에누리 애플리케이션(앱)을 통해 설날선물을 구매하고, 이벤트 페이지에 응모한 고객들을 대상으로 ▲S-OIL 모바일 주유권 3만 원, ▲BBQ 황금올리브 치킨 반반+콜라, ▲파스쿠찌 카푸치노 등을 총 100명에게 증정한다. 같은 기간 이벤트 페이지에서 떡 먹은 호랑이를 찾으면 설빙 달콤퐁당꿀떡을 매일 4명에게 제공한다.

에누리 관계자는 “새해를 맞아 재미와 함께 풍성한 혜택을 드리고자 이번 이벤트를 준비했다”며 “올 한해도 에누리를 찾아주시는 모든 분들이 만족할 수 있는 최상의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것이다”라고 말했다.

