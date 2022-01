[클릭 e종목] 현대차, 물량 회복과 UAM 기대감

[아시아경제 황준호 기자] DB금융투자는 4일 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 211,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 210,500 2022.01.04 08:41 장시작전(20분지연) 관련기사 [굿모닝 증시] 美증시, 애플·테슬라 훈풍…韓증시 실적장세 진입 전망현대차, 작년 누적판매량 390만대…전년비 3.9%↑현대차 "올해 자동차 판매목표 432만대" close 의 도심형 항공 모빌리티(UAM) 기업으로 전환에 대한 기대감을 피력하며 목표주가 30만원을 유지했다.

현대차는 지난해부터 UAM 사업 관련 법인을 설립하고 eVTOL 기체 개발에 착수했다. 현대차의 eVTOL 콘셉트 모델인 S-A1은 조종사 포함 최대 5명이 탑승 가능하며, 최대 속도 290km/h로 최대 100km를 주행 가능하다. 비행고도는 300~600미터로 EU, 미국 및 한국의 UAM 회랑 기준을 만족한다.

현대차는 eVTOL 기체를 2028년에 양산할 예정으로, 2024~2026년에 양산하는 경쟁사들 대비해서는 다소 늦은 편이다. 하지만 출시와 동시에 원격·자율주행을 지원해 차별화할 계획이다. 현대차는 단순한 eVTOL 양산에 그치지 않고 UAM 서비스를 종합적으로 제공하는 모빌리티 기업으로의 변화를 준비하고 있다. 이를 위해 미국에 UAM 독립 법인인 Supernal을 설립하기도 했다.

DB금융투자는 현대차의 자동차 사업도 올해 물량 회복이 이뤄질 것으로 내다봤다. 올해 유럽 자동차 시장은 약 1600만대로 지난 2020년 대비 약 22% 증가할 전망이다. 미국도 노후 차량 교체 수요 등으로 인해 투싼, 아이오닉 5, 6 및 GV60과 같은 다양한 EV·SUV 신차들의 판매가 본격화될 것으로 예상된다. 다만 경쟁사들의 생산 정상화로 인해 점유율은 소폭 하락할 수는 있겠지만 현대차의 글로벌 판매량은 올해 대비 10% 이상 증가할 것으로 관측된다.

김평모 DB금융투자 연구원은 "올해도 현대차는 주요 지역의 수요 증가와 신차 출시를 통한 점유율 확대로 판매 증가가 지속될 것으로 예상한다"며 "DB추정치 기준 동사의 22년 FWD PER는 6.5배로 글로벌 경쟁사들 대비 저평가 받고 있다고 판단해 매수의견을 유지한다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr