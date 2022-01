성남시, 학교급식 식재료 공급업체 7곳 '공모'

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 학교급식 공급업체 7곳을 공개 모집한다.

성남시는 오는 12일과 13일 이틀 간 김치 공급업체 4곳, 떡 공급업체 3곳 등 7곳을 공모할 계획이라고 4일 밝혔다.

김치와 떡 공급업체 모두 HACCP(해썹), G마크 인증, 친환경 인증 등의 공인인증을 보유하고 있어야 공모할 수 있다.

또 GMO(유전자변형 생물) 원료를 사용하지 않아야 하고, 식품위생법상 '집단급식소 식품판매업' 및 '식품제조ㆍ가공업'을 신고한 수도권 내 업체여야 한다.

희망업체는 기간 내 성남시가 위탁 운영하는 성남시 학교급식지원센터(분당구 성남대로 43번길 11)에 신청서와 학교급식 납품실적 집계표, 품목별 납품제안 단가표 등을 제출하면 된다.

선정된 업체는 오는 3월2일부터 2024년 2월28일까지 2년간 관내 초ㆍ중ㆍ고ㆍ특수학교에 급식재료를 공급하게 된다.

현재 성남지역 158개교(초73ㆍ중47ㆍ고36ㆍ특수학교2) 중에서 성남시 학교급식지원센터를 이용하는 학교는 141개교다.

시 관계자는 "학교 급식재료는 김치ㆍ떡 분야를 포함한 쌀, 수산물, 축산물, 농산물, 가공식품 등 7개 분야에서 23개 업체가 공급을 맡고 있다"면서 "각 학교에 식재료를 안정적으로 공급할 수 있는 우수한 업체를 선정해 학교급식의 질적 향상을 도모하겠다"고 전했다.

