<장 마감 후 주요 공시>

◆포스코케미칼=최대주주 포스코와 3068억원 규모 상품 공급계약 체결

◆노루페인트=최대주주 특수관계인 한인성 씨 주식 2만주 장내 매도

◆콤텍시스템=소프트웨어 개발 업체 시큐센 지분 107억원 규모 취득 결정

◆SD바이오센서=캐나다 소재 기업과 1387억원 규모 코로나19 진단키트 공급계약 체결

◆NAVER=335억원 규모 자사주 처분 결정

◆에이프로젠MED=탄산탈수소화 효소 관련 특허권 취득

