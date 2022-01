경기도, 청년공동체 활성화 지원…단체당 800만원

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 청년 공동체 활성화를 위해 단체 당 최대 800만원을 지원키로 하고 참여 단체를 오는 27일까지 모집한다.

경기도는 행정안전부와 연계해 청년들이 주체적으로 지역 활동에 참여하고 청년 문제를 스스로 해결할 수 있도록 활동 기반 구축과 청년활동가 양성을 지원하는 '2022년 청년공동체 활동지원 공모사업'에 참여할 공동체를 27일까지 공개 모집한다고 4일 밝혔다.

도는 공모를 통해 20개 이상의 청년공동체를 선정한다. 대상은 도내 거주하고 있는 만 20세 이상 39세 이하 청년 5인 이상으로 구성된 법인과 단체다.

도는 1개 공동체 당 최대 800만원의 공동체 활동비, 전문가 자문 및 온라인 활동 홍보 등을 지원한다. 도내 청년공동체 간 네트워크 구축 등을 위한 다양한 행사도 개최한다.

참여 희망 청년 공동체는 이달 27일까지 관할 시ㆍ군 공동체업무 담당 부서로 신청하면 된다.

지원 단체는 다음 달 심사를 통해 선정된다. 자세한 사항은 경기도 누리집을 참조하면 된다.

도 관계자는 "코로나19 장기화로 침체한 지역의 활력을 불어넣을 수 있도록 청년들이 많은 관심을 두고 참여해 달라"고 당부했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr