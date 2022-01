美 FDA, 12~15세 어린이 부스터샷 허용

화이자 백신 부스터 접종 시점은 5개월로 단축

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국이 12~15세 어린이에 대한 코로나19 부스터샷 접종에 나선다.

미 식품의약국(FDA)은 3일(현지시간) 16세 이상인 부스터샷 접종 허용 연령을 12세 이상으로 낮추기로 결정했다고 발표했다.

어린이들은 16~17세 청소년과 동일하게 화이자 백신을 맞을 수 있다.

FDA는 화이자 백신 2차 접종 후 부스터샷 접종 간격도 현행 6개월에서 5개월로 단축했다. 모더나 백신은 현행대로 2차 접종 후 6개월 후에 부스터샷을 맞을 수 있다.

FDA는 5세부터 11세까지 아동도 면역 체계에 문제가 있을 경우 부스터샷을 접종할 수 있다고 밝혔지만 정상 아동에 대한 접종은 결정하지 않았다. CNBC 방송은 FDA가 상황 변화에 따라 아동에 대한 접종도 고려할 수 있다고 예상했다.

FDA의 결정은 이번 주 질병통제예방센터(CDC)의 승인을 거쳐 확정될 전망이다.

앨버트 불라 화이자 최고경영자(CEO)는 성명을 통해 "최근의 코로나19 감염 확산이 우려스럽다. FDA의 결정은 팬데믹을 물리치기 위한 매우 중요한 결정이다. 부스터샷이 높은 수준의 예방력을 유지하고 입원율을 줄이는데 필수적이다"라고 밝혔다.

