[아시아경제 조유진 기자] 대만 동부 해안에서 리히터 규모 6.0의 강한 지진이 발생했다. 수도 타이베이를 포함한 대부분 지역에서 건물의 흔들림 등이 나타났지만 아직까지 피해는 보고되지 않았다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 대만 중앙기상국을 인용해 3일 현지시간 오후 5시46분 대만 화롄현 청사 동쪽 56.7㎞ 떨어진 바다 밑에서 규모 6.0의 지진이 발생했다고 보도했다.

진앙은 북위 24.02도, 동경 122.18도이며 지진 발생 깊이는 19.4㎞다.

이번 지진으로 대만의 수도권인 타이베이시와 신베이시에서 진도 4의 흔들림이 느껴지는 등 대만 대부분 지역에서 지진이 감지됐다.

대만 시민들이 페이스북 등 인터넷에 올린 영상을 보면, 타이베이에 있는 아파트 천장에 매달린 등이 심하게 흔들렸다.

이번 지진으로 인한 피해 상황이 있는지는 아직 알려지지 않았다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr