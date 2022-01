"학교 봉쇄없다" 오미크론 확산에도 獨 개학

[아시아경제 조유진 기자] 코로나19 신종 변이인 오미크론의 확산에도 독일 5개주에서 초·중·고교가 방학을 끝내고 대면수업으로 복귀했다.

3일(현지시간) 현지 매체에 따르면 수도 베를린과 브란덴부르크주, 메클렌부르크포어포메른주, 작센주, 라인란트팔츠주 등 5개주는 이날 개학했다. 자를란트와 함부르크는 각각 4일과 5일에 봉쇄 없이 학교 문을 열 예정이다.

독일 교육 당국은 학교와 어린이집에 대면수업을 유지하고, 광범위한 진단검사 기회를 제공한다는 방침이다.

카를 라우터바흐 독일 보건장관은 빌트암존탁에 "오미크론의 경우 바이러스 양이 적기 때문에 마스크가 더 효과적"이라며 "특히 학교에서 마스크 착용은 반드시 해야 한다"고 강조했다.

학부모들과 일부 당국자들은 전염성이 강한 오미크론 급증에 따른 대면수업 복귀에 우려를 표했다.

녹색당 보건정책 전문가 야노쉬 다멘 연방 의원은 학교와 어린이집에서 첫 두 주 동안 매일 유전자증폭(PCR) 검사를 하고, 학교와 교육당국은 교사가 확진될 가능성에도 대비해야 한다고 지적했다.

독일의 로베르트코흐연구소(RKI) 집계에 따르면 독일의 전날 코로나19 신규 확진자는 1만8518명으로 1주일 전보다 4610명 늘었다. 하루 사망자는 68명이다.

최근 1주일간 인구 10만명당 코로나19 확진자는 232.4명으로 5일 연속 상승했다.

독일은 오는 7일 올라프 숄츠 총리 주재로 16개 주총리 회의를 열고, 오미크론 급확산에 대비해 코로나19 백신 접종자 등에 대한 자가격리 기간 단축과 추가적 모임 제한 강화방안을 논의할 예정이다.

독일 보건당국은 코로나19 신규 확진자 수와 관련해 실제 감염 발생률은 공식 수치보다 2배 혹은 3배 높을 수 있다고 보고 있다.

카를 라우터바흐 독일 보건장관은 지난달 말 크리스마스와 새해 휴가철 동안 코로나19 진단 검사가 더 적게 이뤄지고, 검사 결과 중 일부만 당국에 제출되고 있다며 이같이 설명했다.

