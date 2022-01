"항원검사확대·의원진료 검토" 정부, 오미크론 대비 방역체계 손본다

[아시아경제 구은모 기자] 국내에서도 전파력이 강한 코로나19 오미크론 변이가 유행할 가능성이 높아지면서 정부가 신규 확진자가 급증하는 상황에 대비해 방역체계를 재정비하기로 했다. 오미크론 변이의 확산 속도가 기존 비(非)변이, 델타 변이보다 빠른 만큼 확진자를 더 빨리 선별할 수 있게 각 의료기관의 항원검사를 확대하는 한편 의원급 의료기관에서도 코로나19 환자를 진료하도록 하는 방안도 검토한다는 방침이다.

검사 대상 폭증 대비해 항원검사 확대 검토

3일 중앙사고수습본부(중수본)와 중앙방역대책본부(방대본) 등에 따르면 방역당국은 오미크론 확산에 대비해 방역체계 변경안을 두고 논의하고 있다.

이상원 방대본 역학조사분석단장은 이날 온라인 브리핑에서 "지금 오미크론 변이가 전 세계적으로 확산하고 있고 우리나라에서도 곧 우세화가 될 것"이라며 "오미크론 변이의 특성에 따라 방역체계 변화가 불가피하다. 지금 이를 준비 중"이라고 밝혔다.

당국에 따르면 오미크론 변이의 전파 속도는 델타 변이의 2∼3배 정도이지만 중증화율·치명률은 30∼50% 수준으로 떨어진다고 알려졌다. 이는 확진자가 대규모로 발생하지만 경증·무증상 환자 비율이 지금보다 더 커진다는 의미다.

당국은 이에 검사 대상이 대폭 증가하는 상황에 대비해 항원검사를 활용해 더 효율적으로 진단을 내릴 수 있을지를 검토하고 있다. 이 단장은 "항원검사 사용 폭이 조금 더 넓어질 수 있다"면서 "항원검사에서 양성이 나온 사람은 PCR(유전자증폭) 검사를 받거나 다른 수단을 통해 질병 여부를 확인할 수 있는 내용이 들어올 것"이라고 말했다.

PCR 검사는 결과를 얻는데 수시간이 걸리지만 항원검사는 방법이 비교적 간단한데다 1시간 내로 결과를 확인할 수 있다. 이에 지금과는 차원이 다른 수준으로 검사 수가 늘어날 경우 보조적인 확진자 선별 수단이 될 수 있다는 게 당국의 설명이다.

다만 항원검사는 검체 채취 방법에 따라 정확도에 큰 차이가 나기 때문에 약국이나 마트에서 '키트'를 구매해 개인이 검사하는 방식이 아니라, 의료기관에서 검사를 받도록 할 가능성이 높다.

이 단장은 항원검사 확대와 관련해 "검사를 다양화하는 방향으로 가겠다. 또 의료체계 내에서 검사를 할 수 있는 방안을 찾아 보고 있다"며 "여기에 대해서는 보험급여나 제도적 측면을 먼저 확인해야 해서 보험당국과 의논하고 있다"고 설명했다.

동네병원에서도 코로나19 치료받을까…당국 "검토 중"

당국은 확진자가 대규모로 발생할 경우에 대비해 의원급 의료기관이 코로나19 환자 진료에 참여하도록 하는 방안도 검토하고 있다.

특히 오미크론 변이의 치명률이 델타 변이보다 높지 않다고 알려진 만큼 의원급 의료기관에서 안심하고 진료할 수 있는 수준인지를 우선 확인해 본다는 방침이다. 당국은 의원급 의료기관에서도 코로나19 환자를 진료할 수 있다고 판단하면 검사 방법 등을 안내할 예정이다.

다만 이 단장은 "지금 검토 중인 사항이고 아직 정리가 다 되지 않은 내용"이라며 신중한 입장을 보였다.

이 단장은 이번 방역체계 개편의 큰 방향에 대해 "'완화'의 방향이 아니다. 중증으로 이환될 가능성이 있는 접촉자를 먼저 찾아내는 것이 진단과 역학조사의 첫 번째 우선순위가 될 것 같다"고 설명했다.

그는 "영국의 경우 누적 확진자 수가 인구 대비 20%에 가깝고 잠재적 감염자도 2∼3배 있을 수 있다. 많은 사람이 면역을 얻긴 했으나 그사이 14만명에 이르는 사망자가 발생했다"며 "이런 외국의 사례를 인구 대비 1.2% 정도가 감염된 것으로 보이는 우리가 벤치마킹을 할 수는 없다. 우리는 백신 접종과 조기 관리·치료를 통해 극복하는 것이 올바른 방법이라고 생각한다"고 말했다.

당국은 또 오미크론 변이가 우세종이 될 경우에도 감염자는 기본적으로 재택치료를 한다는 방침이다. 국내 코로나19 재택치료자는 누적 15만9471명이다. 전날 신규 재택치료자는 2033명이고 이중 70% 정도는 수도권에서 발생하는데 오미크론 확산에 따라 대응 인력과 자원 등을 대폭 늘려할 것으로 예상된다.

박향 중수본 방역총괄반장은 이와 관련해 "오미크론 대응에서 가장 중점적으로 보강, 안정화해야 하는 것이 재택치료라고 본다"며 "무증상·경증 환자가 늘어나는 만큼 절대적인 재택치료자 수가 늘 것이라서 시스템을 어떻게 안정적으로 운영할지 관리 방안을 고민하고 있다"고 말했다.

오미크론 변이 위중증률과 치명률은 현재 델타 변이보다 낮은 것으로 보고되고 있으나, 당국은 정확한 위험도에 대해 분석하고 있다. 손영래 중수본 사회전략반장은 "오미크론 변이가 델타 변이보다 더 위험할 수 있다고 긴장하는 상황"이라며 "코로나19 피해는 감염 규모에 중증화율이나 치명률을 곱한 것을 합산한 규모로 평가하는데, 위중증률이 절반으로 낮아진다고 하더라도 감염 규모가 배가 되면 실질적인 피해는 같아진다"고 설명했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr