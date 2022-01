HJ중공업 "도전·개척정신으로 종합중공업 기업 재도약"

[아시아경제 최대열 기자] HJ중공업은 3일 새 기업이미지(CI) 선포식과 시무식을 열었다. 앞서 지난달 새 사명과 CI를 확정한 후 첫 공식행보다.

홍문기 HJ중공업 대표와 유상철 부사장·성경철 부사장 등 경영진과 노동조합, 직원대표, 사명공모 수상자 등이 이날 서울 남영동 사옥에서 열린 행사에 참석했다. 선포식과 함께 사기 퍼포먼스, 뱃지 전달식, 사명공모 시상식, 신년하례식 등이 열렸다.

이 회사는 최대주주가 바뀐 후 종합중공업 기업으로의 재도약과 글로벌 브랜드 이미지를 구축하기 위해 사명을 바꿨다. 새 심볼 디자인은 태극기의 건곤감리를 모티브로 했다. 색상은 성장·번성의 이미지를 표현하는 녹색과 전통을 잇는다는 뜻으로 짙은 녹색을 썼다. 상승하는 사선 형태로 조합된 괘는 도전과 개척정신을 담았다.

홍 대표는 "100년 기업을 향한 위대한 여정을 시작하자"며 "전통과 미래, 고객과 회사, 근로자와 경영자가 화합과 협력을 통해 새로운 미래와 가치를 창조함을 나타내는 HJ중공업의 심볼처럼 멈추지 않는 도전과 개척정신을 통해 대한민국을 대표하는 종합중공업 기업으로 재도약하겠다"라고 말했다.

