르노삼성, 2021년 13만2769대 판매…XM3 수출 본격화 영향

전년 대비 14%↑…내수 침체에도 XM3 유럽수출 본격화로 껑충

[아시아경제 유제훈 기자] 르노삼성자동차가 지난해 XM3(수출명 뉴 아르카나) 유럽 수출 등의 영향으로 전년 대비 14% 가량 증가한 13만여대를 판매한 것으로 나타났다.

르노삼성자동차는 지난 2021년 글로벌 시장에서 총 13만2769대를 판매했다고 3일 밝혔다. 이는 전년 대비 14.3% 증가한 수치다.

내수시장의 경우 전년 대비 36.3% 감소한 6만1096대를 판매했다. 내수시장에선 중형 스포츠유틸리티차량(SUV)인 QM6가 3만7747대로 절반이 넘는 비중을 차지했고, XM3(1만6535대) 등이 뒤를 이었다. 특히 세부모델 중에선 천연액화가스(LPG) 모델인 QM6 LPe가 2만3732대로 가장 많이 팔렸다.

수출은 전년 대비 254.3% 증가한 7만1673대로 집계됐다. 수출 차종 중에선 XM3가 5만6719대로 전년 대비 6139.7% 증가했으며, QM6 역시 1만3990대가 판매되며 5.2% 늘었다.

르노삼성 관계자는 "르노삼성은 2022년에도 검증된 품질 경쟁력과 빠른 고객 인도로 주력차종인 SM6, QM6, XM3 등을 중심으로 내수 판매 증대에 총력을 기울이겠다"고 밝혔다.

