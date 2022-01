김조일 16대 신임 전남소방본부장 취임

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김조일 제16대 신임 전남도소방본부장이 3일 취임했다.

김 신임 본부장은 대전 출신으로 보문고등학교, 고려대 유전자공학과를 졸업했다.

지난 1997년 소방간부후보생 제9기로 소방조직에 입문해 소방청 행정법무감사담당관, 광주광역시 소방본부장, 경기도 소방학교장, 행정안전부 소방정책관 등 주요 요직을 역임했으며 경남도 소방본부장을 지냈다.

이날 취임식 대신 소방본부 과장, 18개 소방서장들이 참석한 가운데 소방본부 영상전력회의실에서 영상회의를 주재했다.

이 자리에서 가장 이상적인 지휘관의 모습은 현장을 지원하고 현장이 잘 운영되도록 최상의 재난대응 환경을 만들기 위해 노력하는 것이라고 지휘관의 역할을 강조했다.

또 소방인으로서 자긍심을 갖고 동료에 대한 존경과 신뢰를 바탕으로 위험에 처한 도민을 반드시 지켜 낼 수 있는 최고의 재난전문가가 될 것을 주문했다.

김 본부장은 “200만 전남도민의 안전을 책임져야 한다는 막중한 사명감에 두 어깨가 무거우며, 도민들이 어디에 계시든 신속한 대응으로 도민에게 신뢰를 주고 한층 사랑받는 소방조직으로 거듭나겠다” 말했다.

