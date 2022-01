[아시아경제 지연진 기자] DL이앤씨 DL이앤씨 375500 | 코스피 증권정보 현재가 122,500 전일대비 3,500 등락률 +2.94% 거래량 141,581 전일가 119,000 2022.01.03 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] DL이앤씨, 수주 가뭄을 해갈하는 단비 [e공시 눈에 띄네] 코스피-21일[특징주]DL이앤씨, 수익성 기대감에 '강세' close 는 4177억원 규모의 인천시 남구 도화1구역주택재개발정비사업을 수주했다고 3일공시했다.

