동부건설은 보통주 13만4132주를 새로 발행하고 제3자배정 방식의 유상증자를 결정했다고 3일 공시했다. 1주당 액면가액은 5000원으로 신주 상장 예정일은 2월4일이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr