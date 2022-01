[신년사] 김용진 국민연금 이사장 "전 국민 1-10-100 프로젝트' 추진"

[아시아경제 박소연 기자] 김용진 국민연금공단 이사장이 3일 신년사를 통해 "모든 국민이 1개월 이상 가입하고 최소 10년 이상 가입해 100만원 이상의 국민연금을 받을 수 있도록 하는 '전 국민 1-10-100 프로젝트'를 추진하겠다"고 밝혔다.

김 이사장은 이날 "모든 국민, 모든 세대에게 든든한 국민연금이 되기 위해 공단의 전 역량을 집중하겠다"고 강조했다.

제5차 재정계산에 대한 포부도 내놨다. 김 이사장은 "제5차 재정계산을 앞두고 연금개혁에 대한 사회적 논의가 활성화되도록 적극 지원하고 취약계층의 사각지대 해소에도 최선을 다할 것"이라고 말했다.

아울러 "기금 1000조 시대로의 도약과 지속성장을 주도할 운용 인프라를 구축하겠다"며 "대한민국을 대표하는 공적 연기금으로서 ESG(환경·사회·지배구조) 정착과 활성화를 위해 한국형 K-ESG를 선도해 나가겠다"고 언급했다.

김 이사장은 "'자연(N)과 사람(P)이 행복한 세상(S) 만들기'를 경영비전으로 설정해 공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 적극 이행, 마을자치연금 지속 확대, ESG 공시항목 확대 등 28개 세부과제를 적극 추진하겠다"고 말했다.

마지막으로 김 이사장은 "임직원에게 '더불어 일하고 싶은 조직'을 되기 위해 '소통 붐'을 일으키고 자긍심을 갖고 일할 맛 나는 공단을 만들겠다"고 다짐했다.

