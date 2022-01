반도체 위기 속 선방한 현대차, 작년 글로벌 389만대 판매

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차가 지난해 총 389만대가 넘는 글로벌 판매 실적을 올린 것으로 나타났다. 코로나19와 차량용 반도체 수급난 속에서 전년 대비 소폭 상승한 판매량을 보이며 선방했다는 평가다.

현대차는 3일 지난해 총 389만981대를 판매했다고 밝혔다. 이는 전년 동기 대비 3.9% 증가한 수치다.

차량용 반도체 문제로 국내 시장 판매 소폭 감소

현대차는 국내 시장에서는 전년 대비 대비 7.7% 감소한 72만6838대를 판매했다.

지난해 현대차의 국내 시장 판매는 친환경차 모델의 약진이 두드러졌다. 하이브리드 모델 판매는 2020년과 비교해 3.4% 성장한 6만8416대, 전기차는 128.1% 성장한 4만2448대, 수소전기차(넥쏘)는 46.9% 성장한 8502대가 팔렸다.

세단은 그랜저가 8만9084대, 쏘나타 6만3109대, 아반떼 7만1036대 등 총 22만3741대가 팔렸다.

RV(레져용차량)는 팰리세이드 5만2338대, 싼타페 4만1600대, 투싼 4만8376대, 아이오닉5 2만2671대, 캐스퍼 1만806대 등 총 21만33대가 팔렸다.

현대차는 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP 기반의 첫 전용 전기차 아이오닉5의 인기를 발판삼아 후속 전기차 모델 준비에 박차를 가하는 한편 전 세계 친환경차 시장에서의 입지를 더욱 공고히 다질 계획이라고 강조했다.

상용차는 9만2218대의 판매고를 올린 포터와 2만6240대가 팔린 스타리아 등을 합한 소형 상용차가 12만5650대 판매됐고, 중대형 버스와 트럭을 합한 대형 상용차는 2만8658대가 판매됐다.

프리미엄 브랜드 제네시스는 G80 5만9463대, GV60 1190대, GV70 4만994대, GV80 2만4591대 등 총 13만8756대가 팔렸다.

해외 시장에서는 7% 판매 증가

현대차는 2021년 해외 시장에서 지난 2020년 대비 7.0% 증가한 316만4143대를 판매했다.

코로나19 여파로 인한 기저효과와 미국, 유럽 및 신흥시장 등 글로벌 자동차 시장의 수요가 회복됨에 따라 해외 판매는 늘었다.

현대차 관계자는 “지난해 반도체 부품 이슈 등 경영 불확실성이 지속되는 상황에도 차량 생산 일정 조정 등을 통해 공급 지연 영향을 최소화하는 한편 우수한 상품성을 인정 받아 글로벌 판매가 성장세를 기록했다”며 “올해는 아이오닉6, GV70 전동화모델 등 경쟁력 있는 신차 출시와 함께 내실 있는 판매 전략을 펼쳐 고객이 신뢰하는 친환경 톱 티어 브랜드가 되도록 노력할 것”이라고 밝혔다.

한편 현대차는 작년 12월 한달 동안은 국내 6만6112대, 해외 26만8130대 등 글로벌 시장에서 33만4242대를 판매했다. 이는 전년 대비 10.9% 감소한 수치다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr