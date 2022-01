이정한 여경협 회장, 취임 후 첫 행보로 여성기업 '자코모' 방문

소파 제조업체 '자코모' 임직원 격려

"협회와 277만 기업 '원팁' 화합해야"

[아시아경제 김보경 기자] 이정한 한국여성경제인협회 신임 회장이 취임 후 첫 행보로 여성기업 경영 현장을 방문했다.

이 회장은 3일 경기 남양주에 위치한 여성기업 자코모 본사를 방문해 코로나19로 어려운 환경에서 일하는 임직원의 노고를 격려하고 애로사항을 들었다. 이날 방문에는 올해 취임한 신임 지회장단을 비롯한 여경협 임원진 12명도 함께했다.

자코모는 2005년 설립된 소파 제조업체로 일자리 창출과 경영 혁신 등 경제 발전에 기여한 공을 인정받아 '2021년 여성경제인의 날' 기념식에서 금탑산업훈장을 수상했다.

업계 최초로 주 5일제를 시행하는 등 직원의 복지와 업무 효율성을 고려하고, 전문가 양성을 위한 '자코모 소파 아카데미'를 운영하는 등 타의 모범을 보이고 있다.

이 회장은 "여성이 기업하기 좋은 환경 조성과 양질의 일자리 창출에 관심을 갖고 최선을 다해 돕겠다"며 "그러기 위해서 협회와 277만 여성기업 모두가 '원팀'으로 화합해야 한다"고 강조했다.

그는 올해 신년사를 통해 ▲여성기업종합지원센터와 여성경제연구소 역할 강화 ▲정부 공공조달 정책 현실화를 통한 여성기업 판로 확대 ▲여성기업과 대기업·공기업 등과의 상생협력 방안을 마련 등에 힘쓰겠다고 밝힌 바 있다.

이 회장은 33년간 금속 판재 유통·가공 전문기업 비와이인더스트리를 운영한 현장형 CEO로, 임기는 올해 1월 1일부터 3년간이다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr