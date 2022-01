[신년사]김지완 BNK금융 회장 "디지털 전환 등으로 지속가능경영 구축"

[아시아경제 김효진 기자] 김지완 BNK금융그룹 회장(사진)은 3일 '지속가능경영을 위한 견고한 펀더멘탈 구축'이라는 새해 경영방침을 바탕으로 디지털 전환을 더욱 가속하겠다는 생각을 밝혔다.

김 회장은 이날 화상회의 방식의 그룹 시무식에서 이 같이 밝히고 "미래 성장동력 확보와 디지털 플랫폼 경쟁력 제고, 선제적인 리스크 관리를 통한 그룹 핵심 사업영역의 경쟁력 강화, 미래 먹거리 발굴과 그룹 시너지 확대 등 사업 역량 강화를 통한 효율적인 수익 창출을 중점 추진해 나가겠다"고 말했다.

김 회장은 또 디지털을 중심으로 급변하는 금융환경에 민첩하게 대응하면서 고객 중심 경영의 지속적인 추진과 그룹 중장기 경영목표인 'GROW 2023'의 조기 달성을 위해 BNK 임직원 모두가 강력한 실행력을 바탕으로 힘차게 나아가자는 의미를 담아 '행하지 않으면 이룰 수 없다'는 뜻의 '불위호성(弗爲胡成)'을 올해 경영 화두로 제시했다.

