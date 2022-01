[특징주]EDGC, 유전자 빅데이터 기반 메타버스 사업 진출 소식에 상한가

[아시아경제 박지환 기자] EDGC EDGC 245620 | 코스닥 증권정보 현재가 4,225 전일대비 975 등락률 +30.00% 거래량 20,363,884 전일가 3,250 2022.01.03 15:07 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정EDGC, 채무상환 위해 300억원 CB 발행 유전체기업협의회장에 황태순 테라젠바이오 대표 재선임 close 주가가 3일 오후 가격제한폭까지 올랐다.

이날 오후 2시45분 기준 EDGC는 전 거래일 대비 975원(30.00%) 오른 4225원에 거래되고 있다.

이번 주가 강세는 가상·증강현실(VR·AR) 전문기업 맥스트, 게임플랫폼·콘텐츠 개발사 클라스소프트 등 7개사와 함께 '메타버스 프로젝트' 컨소시엄을 구성하고 유전체 빅데이터 엔진 '유후' 기술을 공급한다는 소식 때문으로 풀이된다.

이번 프로젝트는 수억명의 이용자가 아바타를 통해 함께 어울리며 영상, 공연, 게임, 패션, 스마트헬스케어 등 사회·경제 활동 및 다양한 상거래까지 가능한 새로운 사회관계망서비스(SNS)를 구축하는 게 목표다.

수익 사업모델은 사이버모델 '로지(ROZY)' 같은 가상인간을 활용한 가치창조, 로블록스와 같은 게임을 통한 메타커머스 생태계 구축이다. 기업들이 가상 공간에 입주해 신제품 신기술 등을 빠르고 안전하게 마케팅 활동을 펼칠 수 있도록 도울 예정이다.

EDGC는 인간의 설계도인 DNA 속 30억쌍 염기 중 78만여 개 핵심 단일염기다형성(SNP)를 분석한 유전체 빅데이터 엔진 유후를 메타버스 속 자신에게 이식하는 역할을 맡는다. 유후 엔진을 토대로 자신의 DNA 특징이 투영된 캐릭터를 만들 수 있게 된다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr