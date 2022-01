삼성전기 사장 "'초일류 테크 부품회사' 위해 끊임없는 기술혁신 해야"

[아시아경제 정현진 기자] 장덕현 삼성전기 사장이 '초일류 테크 부품회사'가 되기 위해 끊임없는 기술 혁신과 함께 모두가 최고의 전문가가 되어야 한다고 강조했다.

장 사장은 3일 2022년 새해 시무식을 열고 "올해는 글로벌 경영 환경을 냉정하게 직시하고 새로운 시장에서 영향력을 확대하기 위한 더 큰 목표를 향해 도전하고 성장하는 해가 되자"면서 이같이 말했다.

장 사장은 "우리의 소망은 '초일류 테크 부품회사'가 되는 것"이라면서 "삼성전기의 미래 모습은 종합 부품회사로서 끊임없는 기술혁신으로 고객 가치를 창출하고 도전적인 목표와 경쟁사를 압도하는 1등 제품으로 시황에 흔들림 없이 지속 성장하는 회사, 임직원이 행복한 회사가 되는 것"이라고 말했다.

이를 위해 장 사장은 "모든 삼성전기 임직원이 각 분야의 최고 전문가가 되어야 한다. 사람은 학습을 통해 성장하고 조직은 구성원의 성장을 통해 경쟁력을 갖추게 된다"면서 "최고교육책임자(CLO)로서 역할에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

장 사장은 "핵심 업무는 치열하게 하되 개인의 자율은 존중하고 불필요한 규제는 최소화해 유연한 조직 문화를 지속 발전시키자"며 "본인을 포함한 리더들은 삼성전기의 더 높은 도약을 위해 먼저 도전하고 변화를 이끌어 내는 '트리거'가 돼 회사의 성장을 위해 노력하자"고 강조했다.

한편 이날 시무식은 경기 수원, 세종, 부산 등 국내사업장에 생중계됐으며 1년간 우수한 성과를 거둔 임직원들에 대한 시상도 진행됐다.

