지난해 신흥국 IPO 271조원으로 '사상 최대'

[아시아경제 권재희 기자] 지난해 신흥국의 기업공개(IPO) 규모가 사상 최대치를 기록한 것으로 나타났다.

2일(현지시간) 블룸버그통신이 자체 집계한 결과 지난해 신흥국에서 1161개 기업이 IPO를 통해 2280억달러(약 271조 2744억원)의 자금을 조달한 것으로 나타났다. 이는 2020년보다 약 30% 늘어난 것으로 사상 최대 규모다.

국가별로는 중국 기업이 602개로 가장 많았다. 이어 한국과 인도, 인도네시아, 브라질이 뒤이었다.

지난해 신흥국 IPO 기업의 주가는 상장 후 평균 30% 상승한 가운데 아시아 지역과 중동·아프리카 IPO 기업의 주가도 각각 37%와 27% 올랐다. 반면 라틴아메리카와 유럽 지역 IPO 기업의 주가는 각각 14%와 13% 하락했다.

블룸버그는 "지역별 경제회복 속도와 기업의 업종별 차이가 지난해 IPO 기업의 주가 성적을 갈랐다"고 분석했다.

유럽은 신규 상장 통신주의 부진 영향이 컸으며, 라틴아메리카는 정치적 불안과 코로나19 여파로 IPO 기업들의 주가가 부진한 것으로 나타났따.

블룸버그는 "사상 최대 규모의 IPO가 진행됐음에도 지난해 신흥국 국가의 증시는 2018년 이후 가장 부진했다"면서 "코로나19 변이 확산과 상대적으로 높은 금리로 인해 신흥국 위험자산에 대한 선호도가 하락했음을 의미하는 것"이라고 설명했다.

이와 관련, 골드만삭스와 모건스탠리, JP모건체이스는 신흥국 증시가 적어도 하반기가 될 때까지는 부진한 모습을 보일 것으로 예상했다. 블랙록은 선진국 증시를 선호하는 가운데 신흥국 증시에 대해서는 '중립' 의견을 나타냈다.

