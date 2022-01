FSN "비헤이브글로벌, 손광섭 신임 대표 선임…글로벌 사업 확대"

[아시아경제 유현석 기자] 디지털 종합 마케팅 그룹 FSN은 자회사 비헤이브글로벌이 디지털 마케팅 업계의 핵심 인재 영입 차원에서 손광섭 신임 대표를 선임, 전방위적 글로벌 사업 확대에 나선다고 3일 밝혔다.

손광섭 대표이사는 글로벌 디지털 마케팅 분야의 전문가로, 서울대학교 경영대학 및 동대학원 졸업 이후 제일기획 디지털 캠페인 본부장과 삼성물산 패션부문 마케팅담당 임원(CMO)을 역임했다.

비헤이브글로벌은 이번 손광섭 신임 대표 영입을 계기로 FSN그룹 내 각각의 아시아 자회사들을 연결해 아우를 수 있는 리드 에이전시로 발돋움할 수 있도록 모든 역량을 집중하고, 글로벌 시장 공략에 한층 속도를 내겠다는 전략이다. FSN은 현재 해외사업 전담법인 FSN ASIA를 통해 싱가포르, 태국, 베트남, 중국, 대만, 인도네시아 등 아시아 각국을 선도하는 디지털 마케팅 자회사를 보유하고 있다.

비헤이브글로벌은 디지털 플랫폼과 미디어 활용을 강점으로 하는 글로벌 디지털 마케팅 기업이다. 오랜 노하우를 바탕으로 매체와 긴밀한 관계를 형성하고, 전문적이고 효과적인 마케팅을 통해 주요 클라이언트들의 글로벌 시장 진출을 돕고 있다. 또 크로스보더 마케팅 전문 기업으로도 입지를 구축하고 있으며, 빠르게 변화하는 시장에 발맞춰 해외 이커머스 사업도 진행 중이다.

현재 영미권 및 중화권을 중심으로 글로벌 시장에 진출한 비헤이브글로벌은 시나 웨이보, 알리바바, 틱톡, 텐센트, 티몰 등의 공식운영 대행권을 보유하고 있다. 중국 북경, 위해 등에는 중국 현지 이커머스 전담 조직까지 구축하여, 현지 시장 진출을 희망하는 브랜드들을 대상으로 플랫폼 입점, 운영, 물류 및 홍보마케팅에 이르는 전방위적인 서비스를 지원 중에 있기도 하다.

손광섭 비헤이브글로벌 신임 대표는 "대담한 크리에이티브와 강력한 글로벌 네트워크를 기반으로 시장을 움직이는 디지털마케팅 솔루션을 제공할 것"이라며 "클라이언트가 원하는 국가에 직접 디지털 마케팅을 진행할 수 있는 능력을 갖추고 현지화 부문에서도 각 지역 특색을 면밀히 고려해 우수한 성과를 거두고 있는 만큼, 앞으로도 비헤이브글로벌의 강점을 더욱 극대화하여 성공적으로 사업 영역을 넓혀 가겠다"고 전했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr