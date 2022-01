센코, 오산시 ‘2021 스마트타운 챌린지’ 공급계약

[아시아경제 유현석 기자] 가스센서 토탈 솔루션 기업 센코 센코 347000 | 코스닥 증권정보 현재가 16,350 전일대비 100 등락률 -0.61% 거래량 15,916 전일가 16,450 2022.01.03 13:40 장중(20분지연) 관련기사 '중대재해처벌법' 시행 석달 앞으로…LG유플, 통합안전플랫폼 개발센코, 국내 반도체 기업 가스 안전기기 공급업체 등록…"시장 진출 발판 마련"센코, 국내 1400개 車서비스센터에 수소검지기 공급 close 는 국비 약 20억원이 투입되는 오산시 스마트타운 챌린지 구축 사업을 주도한다고 3일 밝혔다.

오산시는 청정 자연과 스마트 IT 서비스가 공존하는 ‘스마트 에코 오산천’ 조성을 목적으로 ▲오산천 스마트 생태모니터링 ▲시민 생태연구플랫폼 ▲스마트 에코스테이션 ▲시민참여형 에코에너지 등을 구축할 계획이다. 이번 사업은 센코 주축으로 정도유아이티(대표이사 노성기) 및 동해종합기술공사와 컨소시엄을 맺어 진행된다.

‘스마트타운 챌린지’는 국토교통부가 주관하여 중소도시 규모에 최적화된 특화 솔루션을 제안하고 적용하는 것에 중점을 둔 사업이다. 선정된 지자체는 사업계획 수립, 대표 솔루션 실증비용 등으로 각각 국비와 전문가 컨설팅을 지원 받는다. 효과성이 검증된 스마트 솔루션을 전국적으로 골고루 보급하여 국민들이 스마트시티 서비스를 체감할 수 있도록 ‘스마트 솔루션 확산 사업’을 대폭 확대할 예정이다.

센코는 스마트시티 관련 사업 역량을 강화하기 위해 LG유플러스와 업무 협약을 체결하여 해당 사업을 진행 중이다. 스마트시티, 산업단지 내 위험·유해 물질 등의 감지 및 솔루션 상품화 등 문제 해결을 위한 사업을 함께한다. 센코가 생산하는 센서 기반 토탈 솔루션와 유·무선 통신 및 관제서비스를 융합하여, 안전한 작업장 및 쾌적한 일상 생활을 제공하기 위해 관련 서비스를 개발하고 있다.

이 밖에도 중앙정부 및 지방자치단체가 주관하는 도시 내 악취, 미세먼지 등 유해 환경 물질을 모니터링하고, 녹색 생태계 회복을 위한 주거지와 산업단지의 대기·환경을 개선하는 사업에도 협력할 예정이다.

김현수 센코 환경 IoT 사업본부장은 “이번 사업을 시작으로 센코의 시스템 사업본부 역량을 극대화하여 준비해 온 스마트시티, 스마트타운, 스마트산단 관련 사업들 본격화 할 예정이다”라며 “센코가 보유하고 있는 기술적 역량이 보다 많은 스마트시티, 스마트타운, 스마트산단 사업에 적용 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 의지를 전했다.?

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr