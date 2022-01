후지필름코리아, 미러리스 카메라 'X-S10' 캐시백 프로모션 실시

[아시아경제 구은모 기자] 후지필름일렉트로닉이미징코리아(후지필름 코리아)가 새해를 맞아 미러리스 디지털 카메라 'X-S10' 구매 시 10만원 캐시백과 정품 배터리를 지급하는 프로모션을 실시한다고 3일 밝혔다.

참여 방법은 후지필름 공식 판매처에서 제품 구매 후 홈페이지에 정품 등록하고, 이벤트 신청을 하면 자동 응모된다. 제품 구매 기간은 이날부터 다음달 28일까지이며, 3월7일 내 정품 등록과 이벤트 신청이 모두 완료돼야 한다.

이벤트 기간 내 X-S10 바디와 함께 XF렌즈를 추가 구매한 고객에게는 약 10만원 상당의 PRF 정품 필터를 별도 증정한다. 이벤트 대상 렌즈는 ▲XF18mmF1.4 R LM WR ▲XF23mmF2 R WR ▲XF35mmF1.4 R ▲XF16-55mmF2.8 R LM WR ▲XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR ▲XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR 총 6종으로 구매 후 정품등록과 이벤트 신청을 하면 사은품을 받을 수 있다.

X-S10에는 2610만화소 X-트랜스 CMOS4 이미지 센서와 고속 화상처리 엔진 X-프로세서4가 탑재됐다. 후지필름의 독자적인 필름시뮬레이션 18가지를 모두 동영상에 적용할 수 있고, 동영상 전용 모드로 손쉽게 촬영 및 세부 설정이 가능하다. 5축 센서 시프트식 손떨림 보정 기능이 적용돼 흔들림을 최소화했다. 무게는 465g이다.

임훈 후지필름 코리아 사장은 “최근 영상을 직접 촬영하고 편집하는 크리에이터들이 급증하면서 영상 제작에 특화된 디지털 카메라를 찾는 수요도 많아지고 있다"며 "새해를 맞아 브이로그나 유튜브에 도전하고 싶다면 이번 캐시백 프로모션 기회를 잘 활용하시길 바란다"고 전했다.

