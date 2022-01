[신년사]한정애 "탄소중립 이행을 위해 사회·경제구조의 전환 가속화해야"

온 사회가 변화에 나설 수 있도록 제도 정비·충분한 재정지원 할 것

물관리 일원화 완성·미세머지 개선 추이 안착 등 강조

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 한정애 환경부 장관은 3일 "탄소중립 이행을 위해 사회·경제구조의 전환을 가속화해야 한다"고 밝혔다.

이날 한 장관은 신년사를 통해 "온 사회가 변화에 나설 수 있도록 제도를 정비하고 컨설팅 등 협업을 강화하는 한편, 충분한 재정지원으로 변화를 뒷받침해야한다"며 이 같이 말했다.

그는 탄소중립 실현을 위해선 국민과 지방자치단체의 참여가 절실하다고 강조했다. 한 장관은 "사회의 추동력은 국민 개개인과 지역에서 나온다"며 "탄소중립 생활실천 문화가 널리 자리 잡고, 지자체가 자신있고 과감하게 탄소중립에 나설 수 있도록 지원과 협력을 강화해야 한다"고 말했다.

이어 한 장관은 올해엔 통합물관리 성과를 확산해야 한다고 했다. 그는 "올해는 하천업무 이관에 따라 매체와 수량·수질을 모두 아우르는 물관리 일원화 완성 원년으로 고질적·만성적인 물문제 해소에 대한 국민적인 기대가 높다"며 "물관리 일원화의 성과를 국민께 돌려드릴 수 있도록, 지역상생에 기반한 맑은 물 혜택을 창출하고, 기후·재해에도 안전한 물관리를 추진하겠다"고 약속했다.

환경위해요인으로부터 국민을 보호하고, 안전하고 쾌적한 생활환경을 조성하는 환경부의 기본적인 책무에도 소흘함이 없도록 노력하겠다고 했다. 그는 "국민적 관심도가 높은 미세먼지는 개선 추이가 안착될 수 있도록 고삐를 당겨 사시사철 푸른하늘을 국민께 돌려 드려야 한다"며 "환경오염 취약계층과 취약지역은 소외되지 않도록 선제적으로 살펴 환경격차를 해소하고, 자연자원의 현명한 이용과 공존으로 코로나19로 지쳐 있는 국민들이 자연이 주는 포근함을 누릴 수 있도록 하겠다"고 말했다.

마지막으로 한 장관은 "작년에 2050 탄소중립을 위한 경로와 중간 기착지인 2030 목표를 확정해 이정표를 마련했다면, 올해는 세부적인 항로를 설정하고 빠르게 노를 저어야 하는 한 해"라며 "끝까지 책임을 다하는 환경부를 우리 함께 만들어 가자"고 당부했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr