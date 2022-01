김종인 "선대위 전면 개편"… 윤석열 일정 취소

본부장 사퇴 등 전면 조정 예고

[아시아경제 나주석 기자, 박준이 기자] 김종인 국민의힘 총괄 선거대책위원장이 3일 선거대책위원회 전면 개편을 선언했다. 윤석열 국민의힘 대선후보는 향후 모든 일정을 잠정 중단한다고 밝혔다.

김 위원장은 이날 오전 국회에서 중앙선거대책위원회의를 열고 "우리 국민의힘 선대위가 최선의 노력을 경주해야 한다는 것을 국민에게 보여드리기 위해서 선대위의 전면적인 개편을 하겠다는 것을 말씀드린다"고 밝혔다.

김 위원장은 선대위 주축을 맡은 본부장 사퇴 등 전면적인 조정을 예고했다. 김 위원장의 깜짝 발언 후 윤 후보는 이날 오후 예정된 일정을 모두 취소했다. 윤 후보는 그간 선대위 개편에 부정적 입장을 밝혀왔다. 김 위원장이 윤 후보와의 사전 교감 후 개편 계획을 밝힌 것인지는 아직 알려지지 않았다.

한편 당내 논란이 됐던 신지예 새시대준비위원회 수석부위원장은 이날 사회관계망서비스(SNS)를 통해 사퇴 의사를 밝혔다.

