강동구, 재난안전과·가족정책과·자원순환과 신설

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 구정 핵심사업의 완성도를 높이고 복잡하고 다양한 행정 수요에 능동적으로 대응하기 위해 1월1일자로 조직개편을 단행했다.

이번 조직개편에는 주민의 안전과 복지를 중점적으로 강화하고 친환경 자원순환 정책을 도모하는데 중점으로 두고 재난안전과, 가족정책과, 자원순환과 등 3개 부서를 신설했다.

우선 재난안전과를 신설, 예측할 수 없는 사회재난의 컨트럴타워 기능을 강화, 중대재해처벌법 관련 업무를 전담하여 주민의 안전을 위한 행정업무를 총괄한다.

아울러 가족의 형태 변화 등 사회 구조적 변화에 따른 행정수요에 대응하기 위해 가족정책과를 신설해 양성평등 및 출산지원, 1인가구 지원정책 등을 강화해 나간다.

또 생활패턴 다변화로 급증하고 있는 생활쓰레기와 폐기물 등을 자원화하기 위한 친환경 정책의 선도적 추진을 위해 자원순환과를 신설, 지속가능한 자원순환 사회로의 전환을 추진해 나갈 계획이다.

이정훈 강동구청장은 “구민의 안전을 보호하고 삶의 질을 제고하기 위해 오랜 시간 논의와 고민을 거쳐 조직을 개편하게 됐다”며 “직원들과 함께 개편된 조직을 효율적으로 운영해 다양한 행정수요에 적극 대응해 나가겠다”고 밝혔다.

이정훈 강동구청장이 2022년 새해를 맞아 1일 오전 코로나19 대응 현장을 찾아 연일 고생하는 현장 근무자들을 격려하며 새해 첫 행보를 시작했다.

이날 이정훈 강동구청장은 암사역사공원 주차장에 마련된 임시선별검사소와 강동구 보건소 상황실을 순차적으로 방문하며 현장에 투입된 의료진, 자원봉사자, 직원들을 만나 격려와 응원의 메시지를 전했다.

또 코로나19 검사를 받으러 온 주민들에게 문진표 작성 방법과 PCR 검사 후 유의사항에 대해 안내하는 등 직접 방역 활동에 참여했다.

이어 구 본청에서 근무 중인 재택치료전담반을 방문해 연말연시 휴일도 없이 근무하고 있는 직원들의 노고에 감사를 표했다.

이정훈 강동구청장은 “지난 2년 동안 어려운 상황 속에서도 방역수칙을 준수하고 구정에 적극 참여해주신 주민들과 방역 현장에서 묵묵히 맡은 일을 수행해 준 의료진, 직원분들께 고마움을 전한다”며 “새해에는 이 위기를 극복해 주민들에게 평범한 일상을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

