자연과환경은 동부건설과 364억원 규모의 김포한강 물류개발사업 중 PC공사 계약을 체결했다고 3일 공시했다.

계약금액은 자연과환경의 2020년 매출의 125.08%에 해당하며, 계약기간은 이날부터 2023년 6월30일까지다.

