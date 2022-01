5대 금융지주 회장 "22년 종합금융 역량·디지털 강화 중요"(종합)

5대 금융지주 신년사 들여다보니

[아시아경제 박선미 기자] 5대 금융지주 회장들은 올해 불확실한 금융시장 환경에서 살아남기 위해 종합금융그룹 역량 강화, 디지털 혁신을 통한 빅테크·플랫폼 기업과의 경쟁력 강화 등이 절실하다고 입을 모았다.

3일 금융권에 따르면 윤종규 KB금융 회장은 이날 신년사에서 그룹의 중장기 경영전략인 ‘R.E.N.E.W.’를 제시하며 디지털을 통해 최고의 고객 경험을 제공하는 넘버원 금융플랫폼 기업이 돼야 한다고 밝혔다.

‘R.E.N.E.W’는 핵심경쟁력 강화(R), 글로벌·비금융사업 영역 확장(E), KB스타뱅킹의 역할 확대(N), 차별화된 ESG 리더십 확보(E), 최고의 인재양성 및 개방적·창의적 조직 구현(W)의 5가지 방향으로 구성된 KB금융의 경영전략이다. 윤 회장은 “금융전문가로서 기본과 원칙에 충실해 고객에게 믿음을 드리는 ‘가장 사랑받는 평생금융파트너’가 되자"고 말했다.

특히 윤 회장은 "임직원 모두가 고객중심적 사고를 통해 고객들께 경제적 혜택과 편의·즐거움을 드리고, ‘높은 품질(High Quality)’, ‘빠른 속도(High Speed)’, ‘낮은 비용(Low Cost)’를 통해 믿고 찾는 KB를 만들어 가자"며 "세상을 바꾸는 금융이라는 미션을 실행하기 위해 대인호변(大人虎變)의 자세로 끊임없이 혁신하고, 최고의 고객경험을 제공해야 한다"고 했다.

조용병 신한금융 회장은 고객의 관점에서 ‘더 쉽고 편안한, 더 새로운 금융’이라는 새로운 비전을 실현시키기 위한 신한의 새로운 핵심가치, ‘신한 WAY 2.0(바르게! 빠르게! 다르게!)’를 공개했다. 조 회장은 "인터넷은행과 빅테크(대형정보기술기업)의 새로운 시도가 금융시장의 변화를 주도하고 있다"며 "그룹사의 디지털 플랫폼 전반을 ‘바르게, 빠르게, 다르게’ 운영해 빅테크, 플랫폼 기업과의 경쟁에서 앞서 나갈 것"이라고 했다.

이어 "고객은 이제 금융사의 규모와 수익이 아닌 경험의 가치에 움직이고 있다"고 평가하며 "따뜻한 금융의 보폭을 더 넓혀 우리 산업의 성장과 함께 다음 세대에 더 건강한 삶을 남길 수 있도록 금융의 본업으로 다양한 솔루션을 제공하자"고 덧붙였다.

김정태 하나금융 회장은 빅테크가 가지지 못한 강력한 오프라인 채널의 강점을 살려야 한다는 각오를 내놨다.

그는 "보유하고 있는 오프라인 채널을 손님중심의 옴니채널로 탈바꿈하고, 금융의 전문성을 바탕으로 사람이 꼭 필요한 영역에서 차별화된 상담서비스를 제공할 수 있어야 한다"고 당부했다. 아울러 "빅테크의 진출이 어려운 기업손님들을 위한 디지털 맞춤서비스와 그룹이 가진 자본력을 바탕으로 미래 성장기업들에 대한 투자와 협업을 적극적으로 추진해야 할 것"이라고 덧붙였다.

손태승 우리금융 회장은 ‘디지털 기반 종합금융그룹 체계 완성’을 올해의 경영목표로 수립했다고 밝혔다. 이를 위해 ▲수익·성장기반 확대 ▲디지털 초(超)혁신 추진 ▲자산관리(WM)·기업투자금융(CIB)·글로벌 등 핵심 성장동력 육성 ▲선제적 리스크관리 강화 ▲기업문화·브랜드·ESG 제고 ▲그룹시너지·경영효율성 제고 등을 6대 경영전략으로 꼽았다. 손 회장은 "올 한해, 우리금융그룹 임직원 모두에게 창발(創發)적 혁신을 당부드린다"며 "고객 니즈를 새로운 방식으로 해결하고 시장 상황에 역동적 변화를 줄 수 있는 우리금융만의 창발적 혁신으로, 그 어느 기업들에게도 쉽지 않을 2022년을 강력히 돌파해 나가자"고 했다.

손병환 농협금융 회장은 올해가 특별히 농협금융 출범 10주년을 맞는 뜻깊은 해라는 점을 강조했다. 그는 "농협금융 10년의 발자취를 되돌아보고 새로운 미래의 청사진을 그려보는 한 해가 됐으면 한다"며 "향후 10년, 대한민국 최고의 금융회사 도약을 목표로 고객에게 더 가까이 다가가는 농협금융이 되기를 희망한다"고 말했다. 그러면서 "고객관점에서 디지털 사업을 추진해 달라"며 ESG 경영 내재화, 글로벌 사업의 안정적 발전과 역량 강화, 고객자산관리 및 은퇴금융 역량 강화 등을 당부했다.

