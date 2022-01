민주당 광주전남시도당·정의당 지도부 5·18묘지 새해 참배

임인년 새해 맞아 5·18 묘역 참배 발길 이어져

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 더불어민주당 광주광역시당이 3일 임인년 신년을 맞아 국립 5·18민주묘지를 참배하고 대선 승리에 힘을 모으기로 했다.

이날 5·18민주묘지 참배에는 더불어민주당 광주광역시당 송갑석 위원장과 광주 공동선대위원장 7명, 국회의원 6명, 그 외 광주시당 관계자 20여명이 참여한 가운데 5·18 민중항쟁추모탑에서 헌화, 분향, 경례, 묵념 순으로 진행됐다.

송 위원장은 참배에 앞서 방명록에 '오월의 정신으로 제4기 민주정부 기필코 이루겠습니다'라고 적었다.

이어 제2묘역과 5·18구묘지를 찾아 5·18유공자와 민족·민주열사의 묘를 참배했다.

송갑석 광주시당 위원장은 "오월의 정신으로 제4기 민주정신을 기필코 실현해 나가겠다"며 "대통령선거와 관련해 이재명 후보가 지난번 광주에서 말씀드렸듯이 호남은 민주당의 회초리고 채찍이다"고 말했다.

이어 "민주당의 심장이고 대한민국 민주주의를 이끌어온 견인차 역할을 해왔다"며 "이번 대선에서도 호남이 그런 역할을 할 수 있으리라 믿는다"고 덧붙였다.

이날 민주당 전남도당도 임인년 새해를 맞아 당내 지도부와 함께 5·18민주묘역을 찾아 오월영령을 기렸다.

김승남 더불어민주당 전남도당위원장은 "2022 대선승리로 국민모두가 행복한 대한민국을 만들겠다"며 총선 승리 결의를 다졌다.

민주당 지도부가 참배를 마치고 난 뒤 정의당 지도부들이 이곳에 도착해 5·18 희생자들의 넋을 기리고 새해 각오를 다졌다.

강은미 정의당 호남·제주 선대위원장 등 당내 지도부도 5·18민주묘지에 방문해 민주화운동 희생자들의 넋을 기리고 새해 각오를 다졌다.

강 위원장은 참배에 앞서 방명록에 "오월 정신 계승해 2022년 대선 승리로 국민께 희망을 드리겠습니다"라고 적은 뒤 추모탑에서 참배를 이어갔다.

