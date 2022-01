지난해 日 기업 M&A 4000건 돌파…'역대 최다'

[아시아경제 권재희 기자] 지난해 일본 기업의 인수합병(M&A)이 4000건을 넘어서며 역대 최다치를 기록했다.

3일 아사히신문이 일본 M&A 정보업체 '레코프 데이터'를 인용해 보도한 바에 따르면 지난해 출자를 포함한 일본 기업의 M&A 건수는 4280건(속보치)으로 집계됐다. 이는 전년 대비 14.7%(550건) 늘어난 수준으로 연간 기준 역대 최대치다.

지난해 일본 기업의 M&A 거래 총액은 16조 4844억엔(약 170조원)에 달했다.

가장 규모가 컸던 딜으로는 미쓰비시UFJ 파이낸셜그룹의 미국 자회사 은행인 MUFG유니온뱅크 매각 건으로, 거래 규모가 1조9000억엔에 달했다.

2008년 미쓰비시UFJ의 완전자회사가 된 유니온뱅크는 미 서부 캘리포니아주를 거점으로 약 300여개의 지점을 두고 있다.

미쓰비시UFJ는 당초 유니온뱅크를 미국 사업의 중추로 키울 계획이었으나 저금리 등의 영향으로 실적 부진이 이어지자 매각을 단행했다.

미쓰비시UFJ-유니온뱅크 매각에 이어 2위에 오른 지난해 일본기업 M&A 딜은 히타치제작소 관련 거래다.

종합 전기전자업체인 히타치제작소는 미국 정보기술(IT) 대기업 '글로벌로직'을 약 1조엔에 인수하고, 도쿄 증시 상장 자회사인 히타치금속 보유 지분 전량(약 8000억엔)을 미국 투자펀드 베인캐피털과 일본 펀드인 일본산업파트너(JIP) 등의 미일 펀드 연합에 팔기로 했다.

이어 일본 최대 석유제품 공급업체 에네오스(ENEOS)홀딩스의 거래도 역대급 M&A딜로 꼽혔다. 에네오스는 도로포장을 전문으로 하는 자회사 닛포(NIPPO)를 1900억엔에 매각했다.

에네오스는 또 북해 유전에서 원유를 생산하는 영국 자회사의 매각(약 1900억엔)을 확정했다.

이 회사는 2000억엔을 투입해 태양광 사업 등을 영위하는 신재생 에너지업체 '저팬 리뉴어블 에너지'를 사들이기도 했다.

에네오스는 전기차 보급 등으로 2040년에는 일본 국내 석유제품 수요가 반감할 것으로 예상하고 석유 관련 사업의 재편을 서두르고 있다.

캐나다에서 셰일가스와 오일샌드 개발 사업을 해온 일본석유자원개발(JAPEX)은 총 1300억엔의 손실을 보면서 현지 자회사를 매각하고 이 사업에서 철수했다.

이 밖에도 종합상사 등을 중심으로 세계적인 탈 탄소 흐름을 타기 위한 사업재편 차원에서 석탄화력발전이나 탄광개발에서 발을 빼기 위한 일본 기업의 매각 사례가 잇따르고 있다.

