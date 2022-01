추경 놓고 여야 신경전…與 "여야 합의부터" 野 "당정 먼저해야"

與 대선전 여야합의 통과 제안

野 "당정이 합의하는 게 원칙"

[아시아경제 이현주 기자, 구채은 기자] 1분기 추가경정예산(추경) 편성을 놓고 여야가 신경전을 벌이고 있다. 대통령 선거일 전 추경안 편성을 원하는 더불어민주당은 기획재정부를 압박하면서 야당과 합의하겠다는 전략이지만, 국민의힘은 정부가 국회에 추경안을 제출해야 여당과 논의할 수 있다는 원론적 찬성 입장을 고수하고 있다.

진성준 민주당 의원은 3일 라디오에 나와 "여야가 즉각 마주앉아 추경에 원칙적으로 합의하고 이를 정부에 전달해서 촉구해야 한다"고 전제하면서 "국채 부담 때문에 정부가 먼저 추경안을 내는 것이 어렵다. 그런 부분에서 자유로운 여야가 서로 합의해 정부에 촉구할 필요가 있다"고 했다. 그는 특히 "윤석열 후보가 추경 필요성에 동의하면서 그 공을 자꾸 정부에 넘기거나 당선이 되면 되겠다고 피력하는 태도는, 소상공인 자영업자 지원과 손실보상을 이야기하는 데 진정성이 있는가란 의문을 갖게 한다"고 저격했다.

반면 국민의힘은 추경은 당정 협의를 통해 이뤄지는 게 원칙이라는 대전제를 내세웠다. 김종인 국민의힘 총괄 선거대책위원장은 이날 선대위 회의 후 기자들과 만나 "야당이 추경을 하는 게 아니라 정부·여당이 추경을 준비해서 하면 (국회 차원에서) 그것에 대해 협의하는 것"이라며 "특별히 (야당이) 추경을 할 필요가 없다"고 말했다.

